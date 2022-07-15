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اتحاد الكرة يقرر الدخول مجاناً للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-15T13:20:10+0000
اتحاد الكرة يقرر الدخول مجاناً للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، أن يكون الدخول مجاناً للمباراة النهائيّة لبطولة كأس العراق للموسم 2021 / 2022.

ومن المقرر ان تجمع المباراة فريقي الكهرباء والكرخ يوم غد السبت، في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في الساعةِ الثامنة مساءً.

وتأهل فريق نادي الكرخ الى المباراة النهائية لبطولة كأس العراق عقب اقصائه فريق الزوراء، بعد فوزه بهدف وحيد سجله اللاعب الحسن حويبيب في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

كما اجتاز فريق الكهرباء بنجاح فريق زاخو، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما اللاعبان أحمد محمود ومصطفى علي، في الدقيقتين 47 و94 من عمر اللقاء.

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