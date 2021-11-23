اتحاد الكرة يقبل استقالة أدفوكات ويسمي خليفته

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء قبول استقالة مدرب المنتخب الهولندي ديك أدفوكات وتسمية بديل عنه.

وقال الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وافق، اليوم، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً".

وأضافَ زامل، "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".

وبيّنَ زامل أن "زيلكو بتروفيتش (مساعد أدفوكات) سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".

واختتمَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، حديثه بالقول إن "الاتحاد العراقيّ قدّمَ الشكرَ والامتنانَ للمدرب الهولندي لما قدمه طيلة الفترة السابقة، وسيسعى جاهداً لتقديمِ جميع مقومات النجاح للملاك الفني الجديد من أجل منح دفعة معنوية عالية للاعبين في تقديم الأداء الجيد في الاستحقاقات المقبلة".

وكان مصدر في الاتحاد قد قال في وقت سابق الثلاثاء بأن أدفوكات قدم استقالته نتيجة مرض زوجته.

وتأتي الاستقالة في وقت حرج، حيث يخوض المنتخب العراقي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويمتلك أسود الرافدين حظوظا ضئيلة للتأهل بعد خوض 6 مباريات ضمن المجموعة الأولى، ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 4 نقاط خلف منتخبات إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان.