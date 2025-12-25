اتحاد الكرة يفرض عقوبة مزدوجة بحق حارس مرمى الطلبة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، توجيه عقوبة مزدوجة إلى حارس مرمى نادي الطلبة فهد طالب، تتمثّل بالحرمان من اللعب لمباراة واحدة مع غرامة مالية على خلفية تهجّمه بكلمات مسيئة أمام الطاقم التحكيمي، خلال وبعد مباراة فريقه مع نادي أمانة بغداد.

وقال الاتحاد في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد، اجتمعت لمناقشة تقرير حكام (var) مباراة ناديي أمانة بغداد والطلبة ضمن دوري نجوم العراق للجولة السابعة التي جرت على أديم ملعب الشعب الدولي، إذ جاء فيه، توجهنا نحن حكام var إلى غرفة الحكام لتناول المشروبات الساخنة، وقبل انتهاء وقت استراحة ما بين الشوطين، تم فتح باب غرفة var من الحكم رضا عباس، وإذا به يجد حارس مرمى نادي الطلبة فهد طالب واقفاً أمام الباب، وقام بالتهجم بكلمات مسيئة أمام الطاقم التحكيمي، وكرر الإساءة بعد انتهاء المباراة".

وأضاف البيان، ان "اللجنة قررت لما تقدم معاقبةَ فهد طالب حارس مرمى نادي الطلبة بالحرمان من اللعب مع فريقه مباراة واحدة، مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (47-2-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026، وصدر القرار باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".