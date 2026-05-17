اتحاد الكرة يفرض عقوبات وغرامات بحق أندية ديالى والكرمة ونفط ميسان

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، سلسلة عقوبات وغرامات مالية على خلفية أحداث مباراة الكرمة ونفط ميسان ضمن الجولة 35 من دوري نجوم العراق، والتي شهدت اشتباكات واعتداءات عقب نهاية اللقاء.

وقررت اللجنة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تغريم نادي نفط ميسان مبلغ 5 ملايين دينار، وحرمان جماهيره من حضور مباراتين.

كما شملت العقوبات إيقاف عدد من لاعبي الفريقين مباراة واحدة مع غرامة قدرها مليونا دينار لكل لاعب.

وفرضت اللجنة كذلك غرامات مالية بقيمة مليون دينار على إداريي نفط ميسان ومشرف فريق الكرمة، مع الإيقاف مباراة واحدة، إضافة إلى حرمان مصور نفط ميسان من العمل لمدة شهر، ومنع أحد المشجعين من دخول الملاعب لمدة 6 أشهر، على خلفية الاعتداء على لاعب الكرمة.

هذا وأصدرت لجنة الانضباط أيضاً 4 قرارات ضد نادي ديالى جراء "المخالفات" التي حدثت أثناء مباراته مع نادي الشرطة.

وقررت اللجنة فرض غرامة على نادي ديالى قدرها 15 مليون دينار عراقي، وتوجيه إدارة ملعب ديالى بعدم إدخال جماهير فوق العدد المسموح به، وبعكسه سيتم التعامل معهم على وفق القانون واللوائح المعتمدة.

وجاء في القرار أيضاً، حرمان جمهور نادي ديالى من الدخول إلى الملعب (الأرض المفترضة) حتى نهاية الموسم، فضلاً عن حرمان كل من (فارس رعد عبد فارس/ مروان مهدي كاظم/ كنان شعبان/ عبد الله محمد عبد الوهاب/ باسم محمد مهدي صالح)، وهم مشجعو نادي ديالى من دخول الملاعب لمدة (سنة واحدة).