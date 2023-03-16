اتحاد الكرة يغير توقيت مباراتين في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تغيير توقيت مباراتين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تغيير موعد المباراتين بسبب النقل التلفزيوني، حيث تم تغيير موعد مباراة نفط ميسان مع نفط الوسط من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعةِ الثالثة عصر يوم غد الجمعة، وفي نفس الملعب.

كما تم تغيير موعد مباراة دهوك مع الديوانية من الساعة السادسة والربع الى الساعةِ الرابعة عصر غد الجمعة وفي نفس الملعب أيضاً.

وكانت لجنة المسابقات قامت بتأجيلَ مباراة فريقي الكهرباء وأربيل المقرر إقامتها يوم غد الجمعة، ضمن الجولةِ الحادية والعشرين من الدوري الممتاز إلى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب أعمال الصيانةِ الجارية في ملعبِ الزوراء الملعب الافتراضيّ لنادي الكهرباء.