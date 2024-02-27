اتحاد الكرة يعلن نتائج قرعة الدور الـ 16 من بطولة كأس العراق

جرت اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم سحبة كأس العراق للدور الـ16 بحضور الأندية المشاركة.

وقال علي جبار النائب الاول لاتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق ستتنافس فيما بينها وقد تم زرع ستة فرق كانت متصدرة في الموسم الماضي وهي الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة واربيل والكهرباء"، موضحا أن "الزرع جاء حسب ما وضعتها الليغا الاسبانية".

وأضاف أن "المنافسات ستقام بنظام خروج المغلوب وسيتم موعد انطلاق المباريات في اجتماع الاتحاد المقبل مع لجنة المسابقات لاختيار الموعد الأنسب لانطلاقها ، مضيفاً انه تم اجراء القرعة فيما يخص اختيار ملاعب الفريقين المتباريين حيث تم تحديد الملاعب المستضيفة للقاءات حسب السحبة".

واسفرت القرعة عن المواجهات الآتية مع ملاعب التي ستحتضن المباريات وهي:

الشرطة مع زاخو على ملعب زاخو

اربيل مع الكرخ على ملعب الكرخ

الطلبة مع النفط على ملعب الطلبة

الميناء مع الحدود على ملعب الميناء

الجوية مع النجف على ملعب النجف

نفط ميسان مع الكرمة على ملعب نفط ميسان

الكهرباء مع نوروز على ملعب الكهرباء

الزوراء مع كربلاء على ملعب الزوراء