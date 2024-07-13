اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات تحديد المراكز المؤهلة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، (التاسع عشر من تموز الحالي)، موعدًا لإقامة مباراتي نهائي الدوري الممتاز المؤهل لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، وذلك على ملعب الشعب الدولي.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر أن تقام المباراة الختامية يوم الجمعة المقبل لتحديد المركزين الأول والثاني في منافسات الدوري الممتاز، حيث سيتقابل فريق نادي الكرمة المتأهل من المجموعة الأولى مع فريق نادي ديالى المتأهل من المجموعة الثانية، وذلك على ملعب الشعب الدولي.

وأضاف عرب أن المباراة ستحدد المركزين فقط، حيث تأهل الفريقان رسميًا إلى دوري النجوم.

كما أشار محمد عرب إلى أن الاتحاد حدد أيضًا موعد مباراة الـ"بلي أوف" بين فريقي الرمادي والبيشمركة، والتي ستقام في نفس اليوم في العاصمة بغداد، على أن يتم تحديد الملعب لاحقًا.

وأوضح أن ملحق الدرجة الممتازة سيجمع بين فريق الرمادي وفريق البيشمركة، والفائز منهما سيواجه الخاسر من مباراة صاحبي المركزين 17 و18 في دوري نجوم العراق.

وأكد عرب أن فريق صاحب المركز 17 يكفيه التعادل أو الفوز للبقاء في دوري النجوم، بينما يحتاج فريق صاحب المركز 18 إلى الفوز فقط لضمان بقائه في الدوري.