اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كأس العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كأس العراق التي تقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الحالي.

وستقام مباراتان في اليوم الاول الثلاثاء المقبل، تجمع الاولى فريقي نفط ميسان وضيفه الحدود على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

بينما سيكون ملعب الشعب الدولي لقاء ديربي العاصمة الذي يجمع الزوراء والقوة الجوية عند الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الاربعاء باقامة مباراتين متبقيتين تجمع الاولى فريق نادي اربيل بضيفه فريق البحري على ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي بين الطلبة وضيفه الكرخ عند الساعة العاشرة مساءً.

يذكر أن فريق نادي الكرخ هو بطل النسخة الاخيرة لبطولة كأس العراق لكرة القدم.