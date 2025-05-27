اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتين مؤجلتين من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات بدوري نجوم العراق في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، تحديد موعد مباراتين مؤجلتين في الدوري.

وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي محمد عرب لوكالة شفق نيوز، ان مباراتين مؤجلتين ستقامان من الجولتين الـ 23 و الـ 24 طرفاها نادي دهوك.

واضاف ان المباراة المؤجلة الاولى ستجمع فريق دهوك مع ضيفه فريق نفط ميسان يوم غد الاربعاء الموافق يوم 28 من الشهر الجاري.

وتقام المباراة على ملعب دهوك عند الساعة السابعة مساء وهي مباراة مؤجلة من الجولة الـ23.

وتابع عرب القول ان المباراة الثانية ستجمع فريق ديالى مع فريق دهوك في الأول من شهر حزيران المقبل، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.

وبين أن المباراة ستقام على ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي لنادي ديالى عند الساعة السابعة مساءً .

وكانت لجنة دوري نجوم العراق أجلت عدداً من مباريات نادي دهوك لارتباط فريقه الكروي في بطولة كأس الخليج للاندية الذي توج بلقبها مؤخراً.