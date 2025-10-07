اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة كأس العراق ومباريات الدور الأول

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن موعد قرعة بطولة كأس العراق للموسم 2025-2026، ودعا ممثلي الأندية إلى الحضور في مقر الاتحاد يوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً لإجراء القرعة.

وأوضح الاتحاد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مباريات الدور الأول من البطولة ستقام في يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن يتم لاحقاً تحديد توقيتات المباريات بدقة، وتزويد الأندية بكتب رسمية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية الحضور والتعليمات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتعد بطولة كأس العراق إحدى أهم المسابقات المحلية، لما تحمله من طابع تنافسي، ولإتاحة الفرصة للأندية في مختلف الدرجات لإثبات حضورها على الساحة الكروية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.