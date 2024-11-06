اتحاد الكرة يعلن موعد توقف دوري نجوم العراق من اجل تفريغ لاعبي المنتخب

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الجولة السابعة من دوري نجوم العراق سيكون آخر جولة لمنافسات الدوري قبل التوقف الدولي .

وقال الناطق الرسمي للاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان توقف دوري نجوم العراق سيكون في نهاية مواجهات الجولة السابعة من مساء يوم غد الخميس، مبينا ان سبب توقف الدوري مؤقتاً، لتفريغ اللاعبين للتجمع المقبل الذي سيقام في البصرة استعدادا الى المواجهتين المرتقبين للتصفيات الاسيوية الحاسمة ضمن الجولتين الخامسة والسادسة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبين ان اللاعبين المحترفين سيلتحقون لتدريبات المنتخب تباعاً كونهم مرتبطين بأنديتهم لحين التوقف الدولي الذي يسمح للاعبين الذين يمثلون اندية مختلفة الالتحاق للمنتخبات قبل 72 ساعة وكما نصت تعليمات الاتحاد الدولي .

وأوضح الموسوي ان التجمع سيبدا في البصرة بعد غدٍ الجمعة الموافق الثامن من الشهر الجاري، استعدادا لخوض اللقاء الأول أمام الأردن يوم 14 من هذا الشهر عند الساعة السابعة والربع على ملعب البصرة الدولي .

واشار الى ان المنتخب سيواصل تدريباته في البصرة بعد اللقاء ليتوجه قبل لقائه الثاني الى سلطنة عمان لمواجهة منتخب عمان في التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب السلطان قابوس عند الساعة الثامنة مساءً في العاصمة مسقط .

وضمت القائمة التي قام بدعوتها مدرب منتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس للمباراتين المرتقبتين 26 لاعباً هم كل من : جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، احمد يحيى، زيدان اقبال، امير العماري، امجد عطوان، محمد الطائي ، ابراهيم بايش ، يوسف امين ، منتظر ماجد، دانيلو السعد، احمد ياسين ، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، ايمن حسين، علي جاسم.