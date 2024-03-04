اتحاد الكرة يعلن موعد توقف دوري النجوم ويوضح منهاج المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن موعد توقف دوري نجوم العراق بسبب انتهاء الجولة الأولى ولارتباط المنتخب العراقي بمبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم ستتوقف في العاشر من الشهر الجاري بعد انتهاء الجولة 19 والتي تعد الأخيرة للمرحلة الأولى.

وأضاف الزاملي، أن "التوقف جاء بغية استعداد المنتخب لمباراتيه أمام الفلبين بتصفيات كأس العالم، وكذلك لإراحة فرق أندية دوري النجوم ما بين المرحلتين.

وبين أن الاتحاد سيضع منهاجاً خاصاً للمنتخب بالاتفاق مع المدرب خيسوس كاساس يتم من خلاله إعداد الفريق للمرحلة المهمة التي تؤهله إلى كأس العالم 2026.

وأشار الزاملي، إلى أن جميع المباريات القادمة تعد مهمة لكونها ستكون حاسمة في بلوغ كأس العالم وهو الهدف الأسمى لا سيما بعد غياب طويل، إذ كانت المشاركة الوحيدة عام 1986 في المكسيك".

وسيلاقي المنتخب العراقي في مواجهاته المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، المنتخب الفلبيني يوم 21 من شهر آذار الجاري في البصرة، وسيلاقيه في مباراة ثانية يوم 26 من الشهر في الفلبين، كما سيلاقي إندونيسيا يوم 6 حزيران المقبل في إندونيسيا، بينما يواجه منتخب فيتنام في العراق يوم 11 حزيران المقبل.