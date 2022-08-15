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اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق دوري كرة الصالات ويضيف 4 أندية له

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T14:13:33+0000
اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق دوري كرة الصالات ويضيف 4 أندية له

شفق نيوز/ أعلنَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم، يوم الإثنين، موافقتهُ على زيادةِ عَددِ الفرق المُشاركةِ في الدوري المُمتازِ لكرةِ الصالات إلى 16 فريقاً ابتداءً من موسم 2022/2023 الذي قال إنه سينطلق في 25 / 10 / 2022.

جاءَ ذلك وفق المذكرةِ التي رفعتها لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة إلى المكتبِ التنفيذي للاتحادِ بحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان الى ان "هذه الزيادةُ تأتي من أجل اتساعِ رقعةِ اللعبة لتشمل أغلبَ مُحافظاتنا، وهو ما سينعكسُ بالإيجابِ على المُستوى العامّ للدوري، وبالتالي تعمّ الفائدةُ الفنيّة على مُنتخباتنا الوطنيّة".

وبحسب الموافقةِ، فإن "أندية (الحشد الشعبيّ والشَباب البصري وآليات الشرطة وبلدية البصرة) أصبحوا رسمياً ضمن أنديةِ الدوري المُمتاز الـ(16)، بعد أن تمَّ إلغاءُ الهبوط لهذا الموسم".

وتقرّرَ أيضاً انطلاقُ دوري كرة الصالات لموسم (2022/2023) في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول المُقبل.

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