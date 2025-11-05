اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العراق للموسم 2025-2026، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام.

وتقام خمس مباريات يوم الجمعة المقبل، تنطلق ثلاث منها عند الساعة الـ 3:00 عصراً، إذ يواجه فريق الرمادي ضيفه الكرمة على ملعب الرمادي، فيما يلاقي نفط ميسان ضيفه فريق نفط البصرة على ملعب الناصرية الدولي، وهو الملعب الافتراضي لنفط ميسان، في حين يلتقي المصافي على ملعبه مع ضيفه فريق الميناء.

أما عند الساعة الـ 7:30 مساءً، فتقام مباراتان، الأولى تجمع فريق الموصل مع ضيفه فريق الحشد الشعبي على ملعب دهوك، وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل، بينما يواجه فريق الناصرية ضيفه فريق أربيل على ملعب الناصرية الدولي.

وتستكمل المنافسات يوم السبت المقبل، الموافق 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأربع مباريات، تنطلق اثنتان منها عند الساعة الـ 3:00 عصرًا، حيث يلتقي غاز الشمال مع ضيفه القاسم على ملعب غاز الشمال، ويواجه فريق كربلاء ضيفه أمانة بغداد على ملعب كربلاء الثانوي.

وفي الساعة الـ 6:00 مساءً، تقام مباراتان؛ الأولى بين دهوك وضيفه الحسين على ملعب نادي دهوك، والثانية تجمع نوروز على ملعبه مع ضيفه فريق البحري.

أما آخر مباريات الدور الثاني، فتقام يوم الخميس 13 تشرين الثاني الحالي، حيث يلتقي فريق الحدود مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب أمانة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الحدود.