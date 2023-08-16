اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات المنتخب الاولمبي الودية في البصرة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الاولمبي وديا على ملعب البصرة الدولي.

وسيواجه الاولمبي العراقي نظيره السوداني في مباراتين يومي 21 - 25 من الشهر الحالي. ويلاقي كذلك منتخب اليمن الاولمبي يوم 28 من الشهر الحالي، بينما يواجه المنتخب الاولمبي العماني يوم 31 من الشهر الحالي.

ودعا الاتحاد العراقي لكرة القدم القنوات الفضائية والشركات المتخصصة الراغبة بالحصول على حقوق النقل والبث الحصري الى تقديم العطاءات الخاصة بهم الى الأمانة العامة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبظرف مغلق ومختوم ، وخلال مدة أقصاها 7 أيام .