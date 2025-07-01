اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مواعيد الأدوار الثلاثة المتبقية لبطولة كأس العراق لكرة القدم 2024 - 2025.

وأجريت قرعة مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، وأسفرت عن مواجهات دهوك مع الميناء على ملعب دهوك، وزاخو مع نوروز على ملعب زاخو، والقوة الجوية مع النجف على ملعب الأول، والطلبة مع الشرطة على ملعب الشعب الدولي.

وبحسب مراسل شفق نيوز فإن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، تنطلق يوم 8 من شهر تموز/يوليو الجاري، والتي ستقام بين الأندية الثمانية التي تأهلت للدور.

فيما حددت اللجنة يوم 12 من شهر تموز/يوليو موعداً لاقامة مباريات نصف نهائي البطولة والتي ستقام بين الفرق الأربعة التي ستتأهل من دور ثمن النهائي.

بينما تم تحديد يوم 16 من شهر تموز/يوليو موعداً للمباراة النهائية التي ستجمع الفريقين الصاعدين من منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهلت ثمانية أندية إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، وهي: الشرطة، والقوة الجوية، وزاخو، والطلبة، والميناء، والنجف، ودهوك، ونوروز.