اتحاد الكرة يعلن أماكن اقامة وفود المنتخبات الخليجية في خليجي 25

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أماكن اقامة وفود منتخبات الخليج المشاركة ببطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها الجمعة المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة المنظمة للبطولة قسمت وفود الفرق على فنادق خاصة توفرت فيها كل وسائل الراحة وجهزت بأحدث التجهيزات".

وأضاف بحر العلوم أن "منتخب العراق لكرة القدم سيقيم في فندق هورايزن ليكون مقر إقامته أثناء البطولة".

وتابع عضو اتحاد الكرة أن "مقر اقامة وفدي المنتخبين البحريني واليمني سيكون في فندق الشيراتون، بينما سيكون محل اقامة وفود منتخبات السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان في فندق الموڤنبيك".

وأشار بحر العلوم إلى أن "مقر إقامة حكام البطولة واللجان الخليجية ومدير البطولة سيكون في فندق كراند ميلينيوم"، لافتا إلى أن "مكان اقامة الوفود الإعلامية وقاعة المؤتمرات والمركز الإعلامي في فندق مناوي باشا".

يذكر ان ملعب البصرة الدولي سيستضيف مباريات المجموعة الاولى لبطولة خليجي 25 وتضم منتخبات قطر والإمارات والبحرين والكويت.

بينما يستضيف ملعب الميناء الأولمبي مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25 وتضم منتخبات قطر والإمارات والبحرين والكويت.