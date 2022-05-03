اتحاد الكرة يعلن عن مباريات القوة الجوية المؤجلة لثلاث جولات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء، المباريات المؤجلة لفريق القوة الجوية ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وتقام يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع من هذا الشهر مباراة القوة الجوية المؤجلة الأولى ضمن الجولة 26 امام فريق نادي الأمانة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب امانة بغداد.

وتقام مباراة القوة الجوية المؤجلة الثانية ضمن الجولة 27 امام فريق الشرطة يوم الثلاثاء الموافق 17 من الشهر الحالي في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي .

بينما تقام اخر مواجهات القوة الجوية المؤجلة ضمن الجولة 28 يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر الحالي أمام فريق نادي النجف في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي .

ويمتلك فريق نادي القوة الجوية 48 نقطة بالمركز الرابع بعد انتهاء الجولة 29 ولديه ثلاث مباريات مؤجلة من منافسات الدوري الكروي الممتاز .