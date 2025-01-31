اتحاد الكرة يعلن عن مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العراق للصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العراق لكرة الصالات.

‏وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أولى المباريات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر شباط/ فبراير المقبل، وستجمع فريق أمانة بغداد وضيفه فريق المصافي وتقام في قاعة الشباب المغلقة ببغداد عصراً.

‏بينما تقام ثلاث مباريات في اليوم التالي تجمع الأولى فريق بلدية البصرة مع ضيفه الدفاع الجوي، وتقام المباراة في قاعة نفط البصرة عصراً، فيما سيواجه فريق آليات الشرطة ضيفه غاز الجنوب القادم من البصرة في قاعة الأعظمية، ‏وأخيراً يلتقي الحشد الشعبي بضيفه فريق المعلمين في قاعة الحكيم بمحافظة كربلاء.

وفي السياق، تقرر إقامة مباراة فريقي الموارد المائية وآليات الشرطة في الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الساعة الثالثة اليوم الجمعة ضمن دوري المحترفين لكرة الصالات.