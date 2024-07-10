اتحاد الكرة يعلن أسم الطاقم التحكيمي الأوزبكي لقيادة مباراة ختام كأس العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اسم الطاقم التحكيمي الأوزبكي الذي سيقود مباراة ختام بطولة كأس للعراق لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء.

ويتألف الطاقم من لاجيز تانتاشيف حكماً اول، واندريا تسانبينكو حكما مساعدا اول، وتيمور كانلانك مساعدا ثانيا، واكارول راسكليف ، بينما سيكون الحكم الرابع أحمد كاظم من العراق .

ويلتقي الشرطة بنظيره القوة الجوية في ديربي كروي بنهائي كأس العراق مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً .