اتحاد الكرة يعلن تسمية 80 حكماً لقيادة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدد الحكام الذين سيكلفون لقيادة مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 الذي من المقرر انطلاقه يوم 20 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

‏وقال محمد عرب نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن 80 حكماً عراقياً تم تكليفهم بقيادة مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الجديد.

‏وأضاف ان "حكامنا الذين سيقودون مباريات دوري النجوم سيكونون خليطا من الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى"، موضحاً أن "قيادة مباريات الموسم المقبل في النجوم لن تقتصر على الحكام الدوليين الذين يحملون الشارة الدولية فقط".

وتابع عرب بالقول إن: لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حسمت موعد انطلاق الدوري والذي حدد يوم 20 من هذا بمشاركة 20 ناديا يمثلون أندية بغداد والمحافظات.

‏وأكد أن حكام العراق باتوا جاهزين لإدارة مباريات دوري نجوم العراق، لافتاً أن "حكامنا الـ80 ‏سيتوزعون ما بين حكم وسط ومساعدين وحكام فار".

وختم عرب ان "حكامنا تم تهيئتهم قبل انطلاق الدوري باقامة معسكر تدريبي خاص لهم في محافظة السليمانية للمدة من 1-7 من أيلول الجاري بمشاركة 34 حكما ما بين دولي ودرجة اولى استعدادا للدوري العراقي المرتقب".