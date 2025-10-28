اتحاد الكرة يعلن انطلاق دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة 8 مباريات

شفق نيوز - بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انطلاق دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم 2025-2026، الخميس المقبل بمشاركة 16 فريقاً يمثلون اندية بغداد والمحافظات العراقية.

وستقام يوم الخميس 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة الصالات.

حيث يستضيف فريق أمانة بغداد فريق الجنوب في قاعة نادي الشباب، فيما يواجه الكهرباء ضيفه فريق آليات الشرطة في قاعة نادي الاعظمية، ويلاقي فريق نفط الوسط ضيفه فريق دجلة الجامعة في قاعة نادي التضامن.

ويستضيف فريق الشرقية فريق الدفاع الجوي في قاعة الشهيد ميثم، ويوجه فريق المصافي ضيفه فريق الشرطة في قاعة نادي الشباب، ويلاقي فريق نفط البصرة ضيفه فريق الشباب البصري في قاعة نفط البصرة، ويستضيف فريق ديالى فريق الجيش في قاعة بعقوبة، واخيراً يواجه فريق بلدية البصرة ضيفه فريق غاز الجنوب في قاعة بلدية البصرة.