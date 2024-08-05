اتحاد الكرة يعلن الخميس موعداً للمباراة النهائية لدوري رديف العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة، يوم الاثنين، عن تحديد نهاية الأسبوع الجاري موعداً لإجراء المباراة النهائية لدوري رديف العراق.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المباراة النهائية ستجمع فريقيّ الشرطة والزوراء على ملعب التاجي غربي العاصمة بغداد عند الساعة الرابعة و45 عصراً من يوم الخميس المقبل.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في المؤتمر الفني الذي عقدته قبل المباراة، بالاتفاق مع الفريقين، أنه في حال انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل يصار اللجوء إلى الركلات الترجيحية من دون خوض الأشواط الإضافية لحسم النتيجة.

وكان فريق القوة الجوية قد توّج بلقب الدوري العراقي الممتاز لفئة الرديف، الموسم الماضي بعد تغلبه على منافسه النجف بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب التاجي بالعاصمة بغداد عام 2023.