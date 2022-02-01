اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة نتائج المنتخب الوطني

شفق نيوز/ أعلنَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، إن الاتحاد سيعقدُ غداً الأربعاء اجتماعاً استثنائياً لمناقشةِ نتائج المنتخبِ الوطني في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢.

وقالَ رئيسُ الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المناقشة ستكون مُستفيضةً، وبصورةٍ مُفصلةٍ عن أداءِ المنتخبِ الوطني في المبارياتِ التي لعبها في التصفياتِ لاتخاذِ القراراتِ المُناسبة بحقها".

وأشارَ إلى ان "الاتحاد يسعى جاهداً إلى تصحيحِ مَسار المنتخبِ الوطني، وإعادةِ الثقة، وتحقيق الانتصاراتِ لإسعاد جمهورنا الكريم".

واختتمَ رئيسُ الاتحاد، عدنان درجال، حديثه بالقول: "هدفنا الأساسيّ أن نرى منتخبنا بأفضل صورةٍ من الناحيّة الفنيةِ، ولا نتوانى في توفير الأرضيةِ الخَصبة لعودته إلى جادةِ الانتصارات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعادل العراق مع لبنان بنتيجة 1-1 على الملعب البلدي في صيدا، ما قلص آمال العراق في بلوغ مونديال العالم بقطر بدرجة كبيرة..

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.