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اتحاد الكرة يعتمد 19 فريقاً لمنافسات الدوري ويرفض استقالة رئيس لجنة المسابقات ونائبه

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-04T20:08:07+0000
اتحاد الكرة يعتمد 19 فريقاً لمنافسات الدوري ويرفض استقالة رئيس لجنة المسابقات ونائبه

شفق نيوز/ قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، اعتماد 19 فريقاً لمنافسات الدوري الممتاز، كما رفض استقالة رئيس لجنة المسابقات ونائبه.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عقد اجتماعاً في مقره، وبعد نقاشٍ مستفيضٍ للقراراتِ وبما يتوافقُ مع مضمونِ رسائل الاتحاد الآسيوي وقانون ولوائح الاتحادِ الدوليّ، قرر الموافقةَ على قراراتِ استئناف التراخيص ولجنةِ التراخيص والمُضي بقرارها في اعتمادِ (19) فريقاً للدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وستكون قرعةُ الدوري الممتاز للموسم المقبل يوم الخميس (٢٠٢٢/١٠/٦)".

وأضاف، ان "المنافسات ستنطلق يوم الأحد (٢٠٢٢/١٠/٩)".

واشار البيان الى "رفض استقالة رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي ونائب رئيس اللجنة سيروان نجم الدين، والمصادقة على لائحةِ لجنتي المسابقاتِ والانضباط".

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