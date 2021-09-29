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اتحاد الكرة يعتمد ملعب نادي النفط مرخصا لإقامة مباريات الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-29T12:47:23+0000
اتحاد الكرة يعتمد ملعب نادي النفط مرخصا لإقامة مباريات الفريق

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، نقل مباراة فريقي النفط والكرخ ضمن الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز من ملعب التاجي الى ملعب النفط.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناءً على موافقة لجنة التراخيص في اعتماد ملعب النفط لخوض المباريات في الدوري الممتاز للموسم 2021-2022.

واضافت ان مباراة فريقي النفط والكرخ ستقام في نفس موعدها المحدد الثالثة والنصف عصرا يوم غد الخميس، على ملعب نادي النفط.

وكان فريق النفط قد اتخذ من ملعب التاجي أرضاً لخوض مبارياته في الجولتين السابقتين، قبل اعتماد ملعبه اليوم كملعب مرخص.

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