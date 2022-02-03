اتحاد الكرة يعتذر للجمهور والإعلام العراقي ويطالب بدعم المنتخب

شفق نيوز/ قدم الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي، يوم الخميس، اعتذاره للجمهور والإعلام الرياضي، لما آلت إليه نتائج المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال كاس العالم في قطر 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، الذي أقامَه الاتحاد العراقي لكرة القدم، في مقره ببغداد، اليوم، بحضور النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار.

وافتتحَ جبار المؤتمر بالاعتذار للجمهور العراقي والاعلام الرياضي لما آلت إليه نتائج المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال الدوحة، والنتائج السلبية التي خرج بها المنتخب الوطني، موضحاً أن الاتحاد لم يكن سبباً في إبعاد ادفوكات بل إنه استقال بمحض إرادته.

وبيّن: أن الاعتماد على المدرب بيتروفيتش قرار نعترف بأنه خاطئ والمدرب لا يوازي طموحات الكرة العراقية.

وطالبَ النائب الاول لرئيس الاتحاد وسائل الإعلام كافة بضرورة دعم المدرب المحلي في الفترة المقبلة وكذلك حماية اللاعبين .

واختتمَ جبار قوله: إن الاتحاد تسلم تقرير مشرف المنتخب الوطني يونس محمود ، وواحدة من الفقرات المهمة التي تضمنها هي ضرورة اعتماد طبيب نفسي مع المنتخب في الفترة المقبلة، وايجاد فترة زمنية جيدة للمدرب المقبل من العمل مع اللاعبين قبل مواجهتي الامارات وسوريا.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، إقالة مدرب منتخب كرة القدم، زيليكو بتروفيتش، وقال إنه سيوكل مهمة قيادة "أسود الرافدين" لمدرب محلي.

فيما أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً حاسماً للخروج بقرارات مهمة وتسمية مدرب لقيادة المنتخب العراقي، فيما أكدت مصادر أن "عبد الغني شهد" الاقرب لقيادة المنتخب.