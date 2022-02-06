اتحاد الكرة يعاقب نادي الناصرية بسبب سلوك جمهوره

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عن معاقبة نادي الناصرية الرياضي بسبب سلوك جمهوره في المباراة التي جمعته مع نادي البحري ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجنة الاستئناف في الاتحاد عقدت اجتماعاً واطلعت على أوليات قرار لجنة الانضباط المرقم (33) المؤرخ في 2022/1/24، والذي يخصُ الأحداث التي رافقت مباراة نادي الناصرية ونادي البحري ضمن دوري الدرجةِ الأولى.

وبين انه بعد الاستماع وتدوين إفادة مشرف المباراة غانم فاضل، حيث ذكر إنه بعد الدقيقة 1+90، وعند إصابةِ أحد لاعبي نادي البحري، قامَ جمهورُ نادي الناصرية برمي الحجارة والأحذية وقناني الماء على لاعبي نادي البحري، وعلى إثر ذلك توقفت المباراةُ (21) دقيقة.

واشار الى انه بخصوص الإشارةِ وحركة لاعب نادي البحري أحمد محمد القدور فإنه لم يشاهده بعينه، حيث أبلغهُ أحد الأشخاص الحاضرين في الملعب، وبعد التدقيقِ تأكدت اللجنةُ من عدم وجود مخالفةٍ أو إشارةٍ أو إثارة للجمهور من قبل اللاعب.

وقررت اللجنة معاقبة نادي الناصرية بحرمانِ جمهوره من الحضور لمباراتين ابتداءً من الدور الرابع من المرحلةِ الثانية استناداً للمادة (5/ ب) انضباط، وإلغاء عقوبة الحرمان الصادرة من لجنةِ الانضباط بحق اللاعب أحمد محمد القدور.