اتحاد الكرة يعاقب مدرب ديالى ومساعده بغرامات مالية

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، فرض عقوبات مالية على الجهاز الفني لنادي ديالى.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بعد اجتماعها للنظر في تقرير لجنة الحكام وما تضمنه من إساءة وتجاوز من قبل مساعد مدرب الفريق طلال خلفان، بحق لجنة الحكام والحكم الدولي سالم عامر، بعد الاطلاع على الفيديو المنشور والذي أكد وقوع الإساءة والتشكيك في القرارات التحكيمية.

كما ثبت للجنة، عدم التزام مدرب الفريق يامن الزلفاني بحضور المؤتمر الصحفي رغم التأكيد المسبق على ضرورة حضوره.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، تغريم نادي ديالى مبلغ 5 ملايين دينار عراقي بسبب غياب المدرب يامن الزلفاني، عن المؤتمر الصحفي، وفق المادة (59-5) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي.

كما أكدت اللجنة، تغريم مساعد المدرب طلال خلفان مبلغ 10 ملايين دينار عراقي بسبب الإساءة للجنة ودائرة الحكام، استنادًا للمادة (48-3) من اللائحة ذاتها، مبينة أن القرارات صدرت بالإجماع وهي قابلة للاستئناف.