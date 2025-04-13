اتحاد الكرة يعاقب "قوقية" بعد حركاته المسيئة ضد جمهور الطلبة

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، يوم الأحد، معاقبة اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية "بالحرمان من اللعب مباراة واحدة، وغرامة قدرها 5 ملايين دينار استنادا للمادة 55/1 من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2024-2025.

‏واجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة الفيديو المنسوب إلى اللاعب حسن عبد الكريم لاعب الزوراء، وشاهدت الحالة في المباراة التي جرت بين فريقه ومنافسه الطلبة من دوري العراقي لكرة القدم في الجولة 25 والتي انتهت لصالح الزوراء النتيجة2-1.

‏وبعد التحقيق ومشاهدة الفيديو من قبل اللجنة، تبين أن اللاعب حسن عبد الكريم وعند تسجيله هدفا صدرت منه حركات غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية استفزت جماهير الفريق المنافس.

علما أن اللاعب حسن عبد الكريم سبق وان تمت معاقبته من قبل لجنة الاستئناف على حركته وأفعل استفزازية في مباراة سابقة لجماهير القوة الجوية.