اتحاد الكرة يطالب درجال بإيضاح مصير 500 ألف دولار "مكافأة الحلبوسي" للمنتخب

وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، كتاباً رسمياً إلى رئيسه السابق عدنان درجال مطر، طالبه فيه بتقديم إيضاحات عاجلة بشأن مصير مبلغ قدره 500 ألف دولار أميركي، تسلمها الاتحاد كـ"هبة" من مكتب رئيس مجلس النواب الأسبق رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.

واطلعت وكالة شفق نيوز على الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، والتي أشارت إلى أن المبلغ كان مخصصاً كـ"مكافأة لتأهل المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم 2026، لتوزيعه على اللاعبين والمدربين والإداريين المشمولين بالتكريم".

وطالب الاتحاد، رئيسه السابق ببيان أسباب الاحتفاظ بمبلغ كبير من الأموال المستلمة دون توزيعها على مستحقيها، فضلاً عن توضيح أسباب عدم إيداع المبلغ في الحسابات الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم وتسجيلها كـ"هبات خارجية" وفق القوانين النافذة.

ومنح الكتاب، المُذيَّل بتوقيع الأمين العام للاتحاد كوفند عبد الخالق مسعود، درجال مهلة أمدها (72) ساعة لتزويد الاتحاد بإجابة تحريرية مفصلة مدعومة بالوثائق، مؤكداً أنه بخلاف ذلك سيضطر الاتحاد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المقصرين.