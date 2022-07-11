اتحاد الكرة يطالب الحكومة العراقية بملياري دينار للاستعداد لخليجي 25

شفق نيوز/ طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، مبالغ مالية للاستعداد لبطولة خليجي 25 المقرر إقامتها نهاية العام الحالي في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب التنظيمي للبطولة بحاجة الى دعم مالي للاتحاد من مليار الى ملياري دينار بغية التهيئة والاستعداد الأمثل للبطولة".

واضاف ان "البطولة بحاجة لتخصيصات خاصة بضيافة الفرق والحكام والوفود اللجان التنظيمية"، مبينا ان "جميع تلك الامور بحاجة الى اموال طائلة تعزز عمل اتحاد الكرة وتجعله يعمل بشكل مرتاح".

واوضح لفتة ان "الاتحاد العراقي سيكون مسؤولا عن اللجان التنظيمية الخاصة بالتهيئة للبطولة"، لافتاً الى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون مسؤولا على كل اللجان بضمنها الامنية والمالية وان العمل بدا باللجان بغية التهيئة قبل المنافسات وانجاح البطولة واخراجها بشكل متميز".

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم، صوت وبالاجماع على اقامة بطولة كاس الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.