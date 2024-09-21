اتحاد الكرة يضمن نقلاً مجانياً للجولة الأولى من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أكدت مصادر مطلعة، يوم السبت، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم منح حقوق نقل الجولة الأولى لمباريات دوري نجوم العراق "مجاناً" لشبكة الإعلام العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حسم نقل مباريات الدوري قريب جدًا من الشبكة بدعم الدولة، خاصة أنها قناة الشعب، وتسعى الحكومة العراقية لإسعاد الجماهير العراقية من خلال نقل المباريات مجانًا.

وأشار إلى أن منافسة شبكة الإعلام العراقي تقتصر على قناة الرابعة، التي تدخل بقوة في السباق من أجل حسم حقوق النقل لصالحها.

وأوضح أن قناة الكأس القطرية ترغب أيضاً في شراء حقوق عدد من المباريات المهمة، بما في ذلك المباريات الجماهيرية.

وانطلقت منافسات دوري نجوم العراق يوم أمس بإقامة مباراتين من الجولة الأولى، حيث فاز فريق أربيل على ديالى 2-1، وفاز الزوراء في المباراة الثانية على دهوك بهدف وحيد.

وتزايدت الدعوات من شخصيات رياضية عراقية لنقل مباريات دوري نجوم العراق عبر القنوات الرسمية للدولة بدلاً من منح حقوق البث لقنوات استثمارية "مشفرة"، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لمتابعة المباريات، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وفي تصريحاتهم لوكالة شفق نيوز، أكد المعنيون أهمية النقل عبر القنوات الحكومية، مشددين على ضرورة تمكين الجماهير من متابعة المنافسات دون تكبد تكاليف الاشتراك في القنوات المشفرة.