اتحاد الكرة يضع "محددات خاصة" لتسمية حكام المباريات الحاسمة لدوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، انه وضع محددات خاصة بشأن مباريات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز.

وقال عضو اتحاد الكرة المشرف على لجنة الحكام رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد أبلغ لجنة الحكام في اتحاد الكرة بإسناد مهمة مباريات الدورين الأخيرين في دوري الدرجة الاولى لحكام دوليين ومن الدرجة الاولى الذين يحكّمون في الدوري الممتاز من محافظات محايدة لضمان نجاح المباريات المقبلة الحاسمة كونها حساسة وتحدد مصير الفرق المتنافسة سيما وانها متقاربة النقاط والصراع حاد بينها".

واشار الى ان "قرار تعيين الحكام المميزين المحايدين يشمل حتى الفرق المهددة بالهبوط التي تتذيل دوري الدرجة الأولى".

وبين ان "قرار التسميات للمباريات الحساسة يشمل ايضاً تعيين مشرفين ذو كفاءة عالية يطبقون جميع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم دون تهاون".

يذكر ان تنافسا شديدا بين أمانة بغداد و البيشمركة في المجموعة الاولى، و بين الميناء وديالى في المجموعة الثانية ضمن دوري الدرجة الأولى.