اتحاد الكرة يصدر قراره بشأن دوري المحترفين

شفق نيوز/ اجتمعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، في مقرّ الاتحاد، بحضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم، عدنان درجال، والنائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتب التنفيذي.

وتناولَ الاجتماع التباحثَ في عددٍ من القضايا التي تخصُ الواقعَ الكرويّ.

ومن أهم مقرراتِ اجتماع الاتحاد الذي عقدَ اليوم:

١- تَطبيق دوري المُحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفق المعايير المُعتمدة في الاتحادِ الآسيويّ (الأندية التي لا تحقق الضوابطَ لن تشترك في المسابقة).

٢- بيان الرأي القانونيّ من القسمِ القانوني في الاتحادِ بشأنِ تطبيقِ الدراسة الاستراتيجيّة التي قدّمتها لجنةُ المسابقات لثلاثة مواسم مقبلة.

٣- دعوة الأنديةِ المُشاركةِ في الدوري المُمتاز للموسم الحالي إلى اجتماعٍ في مقر الاتحاد.

٤- استقبال الشكاوى والمُلاحظات والاستفسارات التي قدّمها ممثلو الحُكام، وتنظيم اجتماعٍ سريعٍ بعد عطلةِ عيد الأضحى.