سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يصدر قراره بشأن دوري المحترفين

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-06T19:28:04+0000
اتحاد الكرة يصدر قراره بشأن دوري المحترفين

شفق نيوز/ اجتمعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، في مقرّ الاتحاد، بحضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم، عدنان درجال، والنائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتب التنفيذي.

وتناولَ الاجتماع التباحثَ في عددٍ من القضايا التي تخصُ الواقعَ الكرويّ.

ومن أهم مقرراتِ اجتماع الاتحاد الذي عقدَ اليوم:

١- تَطبيق دوري المُحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفق المعايير المُعتمدة في الاتحادِ الآسيويّ (الأندية التي لا تحقق الضوابطَ لن تشترك في المسابقة).

٢- بيان الرأي القانونيّ من القسمِ القانوني في الاتحادِ بشأنِ تطبيقِ الدراسة الاستراتيجيّة التي قدّمتها لجنةُ المسابقات لثلاثة مواسم مقبلة.

٣- دعوة الأنديةِ المُشاركةِ في الدوري المُمتاز للموسم الحالي إلى اجتماعٍ في مقر الاتحاد.

٤- استقبال الشكاوى والمُلاحظات والاستفسارات التي قدّمها ممثلو الحُكام، وتنظيم اجتماعٍ سريعٍ بعد عطلةِ عيد الأضحى.

related

درجال يكشف آلية اختيار رؤساء اللجان في اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-11-04 06:21:10
درجال يكشف آلية اختيار رؤساء اللجان في اتحاد الكرة العراقي

تطور جديد بشأن بطولة دوري المحترفين العراقي

Date: 2022-06-22 08:16:28
تطور جديد بشأن بطولة دوري المحترفين العراقي

مسؤول رياضي: عدنان درجال أخفق في عمله الوزاري وخالف القوانين الرياضية

Date: 2021-11-09 08:56:13
مسؤول رياضي: عدنان درجال أخفق في عمله الوزاري وخالف القوانين الرياضية

اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

Date: 2021-12-07 08:01:24
اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

الاستئناف تصادق على قرار دهوك خاسراً أمام الحدود

Date: 2022-02-10 12:19:25
الاستئناف تصادق على قرار دهوك خاسراً أمام الحدود

الاتحاد العراقي يتهيأ لتتويج الشرطة بدرع الدوري: نريدها مباراة بانعكاسات دولية

Date: 2022-06-18 10:53:55
الاتحاد العراقي يتهيأ لتتويج الشرطة بدرع الدوري: نريدها مباراة بانعكاسات دولية

الهيئة التطبيعية بانتظار موافقة أمانة بغداد لبناء مقر جديد لاتحاد كرة القدم

Date: 2021-03-20 10:48:35
الهيئة التطبيعية بانتظار موافقة أمانة بغداد لبناء مقر جديد لاتحاد كرة القدم

يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل

Date: 2021-11-25 09:32:46
يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل