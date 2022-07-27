اتحاد الكرة يصدر قرارات "مهمة" ويحدد موعد الإعلان عن الشركة الراعية للتجهيزات الرياضية

شفق نيوز/ اجتمعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، في مقرّ الاتحاد بحضورِ وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال عبر المنصةِ الالكترونية.

كما حضر الاجتماع النائبِ الأول علي جبار والنائبِ الثاني يونس محمود؛ والأعضاءِ غانم عريبي ويحيى زغير وفراس بحر العلوم وأحمد الموسوي ورحيم لفتة وخلف جلال وكوفند عبد الخالق ومحمد ناصر.

وتناولَ الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جملةً من القضايا والأمورِ المهمة التي تخصُ واقعَ كرتنا ومستقبلَ المنتخبات الوطنيّة".

وفي بدايةِ الاجتماع، رحبَ وزيرَ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، بالحضورِ من الأعضاءِ وممثلي لجنةِ المستشارين أنور جسام والدكتور صالح راضي.

وقالَ درجال، إن "عملنا ينصب على إعدادِ لاعبي المنتخباتِ الوطنيّة للفئاتِ العمريّة بصورةٍ علميةٍ وصحيحةٍ تهدفُ إلى اكتشافِ المواهب، وإن الإصرار على إقامةِ دوري الفئاتِ العمريّة في الموسمِ المنتهي والموسم المقبلِ سيكون من العوامل المهمةِ في تطويرِ المستويات الفنيّةِ للاعبين الشباب".

وقدّمَ رئيس الاتحاد شكرهُ للجهودِ المبذولة من قبل الملاكاتِ التدريبيّة للمنتخبين الأولمبي والناشئين في الفترةِ الماضية، متمنياً لهم النجاحَ والموفقية في مشوارهم المقبل.

وتمت الموافقةُ، خلال الاجتماع، على إعفاءِ الملاك التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبيّ من مهام عمله من قبل أعضاء المكتبِ التنفيذي.

وبعد مناقشة عددٍ من المدربين الذين تمّ ترشيحهم من اللجنةِ الفنيّة والمستشارين، تمت تسميةُ راضي شنيشل مدرباً للمنتخبِ الأولمبيّ.

وتمت الموافقةُ بالإجماع من المكتبِ التنفيذي على توصيةِ اللجنةِ الفنيّة والمستشارين المُتمثلة في إعفاء الملاكِ التدريبي والإداري لمنتخبِ الناشئين من مهام عملهم في تدريبِ المنتخب بعد تقييمِ المرحلةِ المقبلة، بعد أن تمّ طرحُ مجموعة من المدربين، وبعد المداولةِ والمناقشةِ المستفيضة من قبل المكتبِ التنفيذي اختيرَ أحمد كاظم مدرباً لمنتخبِ الناشئين.

وأيضاً تمت الموافقةُ على مقرراتِ الاجتماع الذي عقدَ بين الاتحادِ ورؤساء الأنديةِ وممثليها والذي عقد في٢٠٢٢/٧/١٩، وتم التباحثُ في القضايا التي طرحت في الاجتماعِ الذي عقدَ بمقرّ الاتحاد بين الاتحادِ والحكام المعترضين على لجنةِ الحكام، وتمّ تشكيلُ لجنة لمعرفةِ الحقائق واتخاذ القراراتِ المناسبة، تتألفُ من يونس محمود رئيساً وموفق عبد الوهاب إدارياً ومهدي فليح حكماً دولياً ومحمد صاحب حكماً دولياً وعلي سليم قانونياً.

وقررَ الاتحاد إقامةَ المباراتين الفاصلتين البلاي أوف والمباراة الفاصلة للتأهيلِ إلى الدوري الممتاز في بغداد، إذ تقام مباراةُ البلاي اوف بين فريقي الناصرية ودهوك في ٢٠٢٢/٩/١، والفائز منهما يلاعبُ فريقَ بغداد بملعبٍ محايدٍ في ٢٠٢٢/٩/٨.

وتمت مناقشةُ قضية الشركات الخاصّة بالتجهيزاتِ الرياضيّة التي ترعى المنتخباتَ الوطنيّة، وسيتم الإعلانُ عن الشركةِ الراعيةِ في الأسبوع المقبل.