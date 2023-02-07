اتحاد الكرة يصدر عدداً من القرارات ويوافق على مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام ايران وتايلند

شفق نيوز/ أصدر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، عدداً من القرارات من بينها الموافقة على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام ايران وتايلند.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقرّ الاتحاد، بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذي، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبارك رئيسُ الاتحاد عودةَ غالب الزاملي ورشا طالب الى عضويةِ الاتحاد بعد اكتمال الإجراءاتِ الإدارية، وأن يكونا من العناصر الفاعلة في عمل الاتحاد. وطالب درجال جميع الأعضاء ببذل المزيد من الجهودِ لمواصلةِ مشوار النجاح بعد التفوق في خليجي 25 .

وتم الاتفاقُ على توفير جميع مستلزمات النجاح لمنتخبِ الشباب الذي تنتظره مشاركة في بطولةِ آسيا التي تنطلق في أوزبكستان 2023/3/1.

وتمت مناقشة تأجيل بطولة غرب آسيا العاشرة للرجال بعد اعتذارِ الاتحاد الإماراتي لكرةِ القدم من تنظيمها، وكذلك تمت الموافقةُ على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مباراتين دوليتين وديتين أمام نظيريه الإيراني والتايلاندي في شهر آذار المقبل بالعراق على الرغم من أن الاتحاد الإيراني يرغب في ملاقاةِ منتخبنا في طهران بينما اتحاد الكرة يسعى لإجرائها في بغداد، أما مباراةُ منتخبنا أمام تايلاند فستقام في بغداد.

وأيضاً تمت الموافقة على مشاركةِ المنتخب الأولمبي في بطولةِ الدوحة الدوليّة الودية التي تقام للفترة من 3/20 ولغاية 2023/3/28، وستكون البطولة استعداداً للمشاركةِ في بطولة غرب آسيا الرابعة التي ستقام في العراق للفترة من 6/12 ولغاية2023/6/20.