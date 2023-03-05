اتحاد الكرة يشكل لجنة لمتابعة المحترفين العراقيين في الخارج

شفق نيوز/ شكل الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، لجنة لمتابعة اللاعبين العراقيين المحترفين خارج البلاد.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة التي تم تشكيلها تألفت من، زيد شاكر كريم، وعلي شهيم محمود، وأحمد محمد حسن، لمتابعة اللاعبين العراقيين المحترفين من مختلفِ الأعمار.

وجاء تشكيل اللجنة لتسهيل جميع الأمور الإداريّة الخاصة بهم من أجل إكمال أوراقهم الرسميّة بالشكل الذي يسهم في تمثيلهم المنتخبات العراقية.