اتحاد الكرة يسمي مساعدي احمد كاظم ويكشف عن هدفه المقبل

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تسمية الملاك التدريبي المساعد لمدرب منتخب الناشئين احمد كاظم، فيما بيّن أن الهدف المقبل للمنتخب هو التأهل لكأس آسيا.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي ، لوكالة شفق نيوز إن "الوحدات التدريبية ستبدأ في ملعب الشعب ببغداد استعداداً للبطولة العربية 22 آب المقبل، فيما يتألف الكادر التدريبي المساعد من عماد عودة حيدر رحيم وصالح لطفي وضرغام عباس".

وأضاف الموسوي أن "من المؤمل ان يخوض المنتخب مباراتين وديتين في اربيل مع منتخب الإمارات الذي قدم اتحاده طلباً لمواجهة منتخبنا بمباراتين وديتين استعدادا للبطولة ذاتها".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الاتحاد يعلم بأن الوقت ضيق للملاك التدريبي، وهو واثق من إمكانات وقدرات المدرب وملاكه المساعد ونتوقع أن يحقق نتائج طيبة"، مبينا أن "الهدف الأسمى هو اعداد المنتخب وتأهله لنهائيات كأس آسيا".

وكان الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم قدّمَ ، ظهر اليوم، مُدربَ مُنتخب الناشئين (أحمد كاظم) في المُؤتمرِ الصِحافيّ الذي أقيمَ في مقرِّ اتحادِ الكرة، وحضرَ المُؤتمر أعضاءُ الاتحاد: أحمد الموسوي ورحيم لفتة وخلف جلال والأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان.