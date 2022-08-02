سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يسمي مساعدي احمد كاظم ويكشف عن هدفه المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-02T12:09:23+0000
اتحاد الكرة يسمي مساعدي احمد كاظم ويكشف عن هدفه المقبل

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تسمية الملاك التدريبي المساعد لمدرب منتخب الناشئين احمد كاظم، فيما بيّن أن الهدف المقبل للمنتخب هو التأهل لكأس آسيا.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي ، لوكالة شفق نيوز إن "الوحدات التدريبية ستبدأ في ملعب الشعب ببغداد استعداداً للبطولة العربية 22 آب المقبل، فيما يتألف الكادر التدريبي المساعد من عماد عودة حيدر رحيم وصالح لطفي وضرغام عباس".

وأضاف الموسوي أن "من المؤمل ان يخوض المنتخب مباراتين وديتين في اربيل مع منتخب الإمارات الذي قدم اتحاده طلباً لمواجهة منتخبنا بمباراتين وديتين استعدادا للبطولة ذاتها".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الاتحاد يعلم بأن الوقت ضيق للملاك التدريبي، وهو واثق من إمكانات وقدرات المدرب وملاكه المساعد ونتوقع أن يحقق نتائج طيبة"، مبينا أن "الهدف الأسمى هو اعداد المنتخب وتأهله لنهائيات كأس آسيا".

وكان الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم قدّمَ ، ظهر اليوم، مُدربَ مُنتخب الناشئين (أحمد كاظم) في المُؤتمرِ الصِحافيّ الذي أقيمَ في مقرِّ اتحادِ الكرة، وحضرَ المُؤتمر أعضاءُ الاتحاد: أحمد الموسوي ورحيم لفتة وخلف جلال والأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان.

يشارُ إلى أن المدرب (أحمد كاظم) قد أوضحَ، من خلال المُؤتمر، الآليّةَ التي اختارَ من خلالها الجهازَ الفنيّ المُساعد.

related

اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

Date: 2021-12-15 19:57:07
اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

اتحاد الكرة العراقي يدعو مزدوجي المناصب في الاتحادات الفرعية إلى تقديم استقالاتهم

Date: 2021-10-26 14:17:13
اتحاد الكرة العراقي يدعو مزدوجي المناصب في الاتحادات الفرعية إلى تقديم استقالاتهم

اتحاد الكرة يجتمع آذار المقبل لوضع المعايير الأساسية لدوري المحترفين العراقي

Date: 2022-01-12 07:48:54
اتحاد الكرة يجتمع آذار المقبل لوضع المعايير الأساسية لدوري المحترفين العراقي

اتحاد الكرة العراقي يكشف خارطة طريق تعاقده مع المنتخب الأجنبي: تريثنا لهذه الأسباب

Date: 2022-06-26 08:41:26
اتحاد الكرة العراقي يكشف خارطة طريق تعاقده مع المنتخب الأجنبي: تريثنا لهذه الأسباب

إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2021-07-30 15:41:46
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

منتخب شباب العراق يتغلب على الناشئين ودياََ

Date: 2021-08-26 19:23:43
منتخب شباب العراق يتغلب على الناشئين ودياََ

لجنة آسيوية تصل إلى العراق وعقوبات مرتقبة بحق سبعة اندية

Date: 2022-03-03 09:01:30
لجنة آسيوية تصل إلى العراق وعقوبات مرتقبة بحق سبعة اندية

كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

Date: 2021-09-20 08:11:37
كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق