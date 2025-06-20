اتحاد الكرة يسمي عماد محمد مدربا للأولمبي وأحمد صلاح للشباب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تسمية عماد محمد مدرباً للمنتخب الأولمبي، وأحمد صلاح مدرباً لمنتخب الشباب.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد عقد اليوم اجتماعه الدوري واتخذ هذين القرارين استعدادا للاستحقاقات المقبلة .

وسيشارك منتخب العراق الارلمبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات إلى جانب 44 منتخباً، تم توزيعهم بين 11 مجموعة، على أن تقام المباريات بنظام التجمع خلال الفترة من 1 ولغاية 9 من أيلول 2025.

ووضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب الأولمبي في المجموعة السابعة بمواجهة كل من كمبوديا البلد المضيف وعُمان وباكستان وذلك واقيمت السحبة مؤخراً، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.