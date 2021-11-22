اتحاد الكرة يسمح لنادي سامراء بخوض مبارياته على ملعبه

شفق نيوز/ افاد رئيس نادي سامراء صدام عزيز يوم الاثنين، بأن اتحاد الكرة العراقي أبلغ النادي بترخيص ملعب سامراء بعد مرور عشرة أدوار من المرحلة الاولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد وافق على ان يكون ملعب سامراء ارضاً لخوض فريق النادي مبارياته خلال منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم".

وبين أن "الموافقة جاءت بعد زيارة لجنة التراخيص وكشفه مرتين لملعب النادي للتأكد من صلاحية الملعب وابداء الملاحظات التي انجزناها لتصل بعدها الى قناعة تامة بالملعب الذي اصبح جاهزاً من كل النواحي".

واشار الى ان "مباراة سامراء وضيفه الشرطة المقررة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 ستكون على ملعب نادي سامراء لأول مرة بعد غياب عشرة جولات من منافسات الدوري الممتاز".

وأضاف رئيس نادي سامراء؛ ان "لجنة التراخيص توصلت الى قناعة تامة بالملعب، وانها انصفتنا بالترخيص والسماح لفريقنا خوض مبارياته على ملعبه اسوة بفرق الاندية البغدادية والمحافظات العراقية".

وكان مدرب سامراء احمد كاظم هدد في وقت سابق من اليوم؛ بتقديم استقالته من تدريب الفريق في حال عدم لعب فريقه على ملعبه اسوة بفرق الدوري الاخرى .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز؛ ان "توالي النتائج السلبية للفريق هو عدم لعب الفريق على ملعبه وخوض كل لقاءاته خارج ملعبه مما تسبب ذلك في إرهاق اللاعبين واصاباتهم".

ويحتل فريق نادي سامراء المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز بكرة القدم برصيد ثلاث نقاط من عشر مباريات خاضها.