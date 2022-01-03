اتحاد الكرة يسحب عضويتي الزاملي وطالب والاستئناف تصدق قرارين بشأن الديوانية

شفق نيوز / أكد أمين سر اتحاد الكرة العراقي، محمد فرحان، يوم الاثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب الاتحاد العراقي، بإبعاد العضوين غالب الزاملي، ورشا طالب، من الاتحاد، بسبب إزدواجية المناصب وعملهما في الشرطة والقوة الجوية .

وأوضح فرحان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "العضوين أصبحا خارج الاتحاد، وتم إبعادهما رسمياً حسب القانون بعد أن منحهم الاتحاد مدة لتحديد وجهتهما القانونية".

وأشار إلى أن "جميع أعضاء الاتحاد أنهو ارتباطهم بأنديتهم"،مردفاً بالقول "أنا شخصياً أنهيت عملي في نادي أمانة بغداد، كأمين سر، لتنفيذ القانون".

في سياق متصل، اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، يوم الاثنين، في مقر الاتحاد، لمناقشةِ الاستئناف المُقدم من قبل نادي الديوانية على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين القاضي بإلزام رئيس نادي الديوانية إضافةً إلى وظيفته، بتأدية مبلغ مقداره (27000000) دينار عراقي للمدرب (حازم صالح عباس) كقيمةٍ كاملةٍ بموجبِ العقد المُبرم بين الطرفين للموسم 2020-2021 الصادر بتاريخ 12/8/2021 بالعدد 10/1894، وقد اطلعت اللجنة على طلبِ الاستئنافِ المُقدم من قبل نادي الديوانية بالعدد 321 في 12/10/2021، وقد لاحظت اللجنة أن الطلب لا يحتوي على طلباتٍ قانونيةٍ، حيث جاءَ فارغاً من الدفوعاتِ والحجج رغم تبليغنا لرئيس نادي الديوانية شخصياً بضرورةِ تقديم دفوعهم بموجبِ لائحةِ تُقدم إلى اللجنة".

وتابعت: "لغاية الآن لم تصلنا أي لائحةٍ مُلحقة رغم مرور أكثر من أسبوعين، وعليه قررت اللجنةُ المصادقة على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين، ورد طلب الاستئنافِ المُقدم إليها، وإلزام المستأنف رئيس نادي الديوانية إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغ (27000000) دينار عراقي، للمستأنفِ عليه (حازم صالح عباس)".

وناقشت اللجنة، الطلبَ المقدم من قبل نادي الديوانية على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين القاضي بـ"إلزام نادي الديوانية بتأدية مبلغٍ مقداره (15000000) دينار عراقي للمدرب (سمير كاظم حسن) كقيمةٍ عن بقية مدة العقد لمدةِ (5 أشهر) للعقد المبرم بين الطرفين للموسم 2020-2021 الموقع بين الطرفين بتاريخ 6/1/2021".

وبعد اطلاع اللجنة على طلبِ الاستئناف المُقدم من قبل نادي الديوانية بالعدد 321 في 12/10/2021، ولاحظت أن الطلب لا يحتوي على طلباتٍ قانونيةٍ، حيث جاءَ فارغًا من الدفوع والحججِ برغم تبليغها إلى رئيس نادي الديوانية شخصياً بضرورةِ تقديم دفوعهم بموجبِ لائحة تُقدم إليهم".

ونوهت اللجنة، إلى أن "لغاية الآن لم تصل أي لائحة ملحقة رغم مرور أكثر من أسبوعين، وبعد الاتصالِ بالمستأنف عليه (سمير كاظم) أكدَ وقوعَ الصلح والتراضي مع إدارة نادي الديوانية، على أن يكون المبلغ الكلي (15000000) دينار عراقي، وعليه قررت اللجنة المصادقةَ على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين، ورد طلب الاستئناف المُقدم إليها، وإلزام المستأنف رئيس نادي الديوانية بالإضافة لوظيفه بتأدية المبلغ، للمستأنف عليه (سمير كاظم حسن)".