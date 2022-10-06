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اتحاد الكرة يستعين بـ"قوات الشغب" لتأمين "قرعة" الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-06T14:04:15+0000
اتحاد الكرة يستعين بـ"قوات الشغب" لتأمين "قرعة" الدوري الممتاز

شفق نيوز/ شهد محيط فندق بابل وداخله في منطقة الجادرية وسط بغداد يوم الخميس، انتشار قوات مكافحة الشغب لتأمين إجراء قرعة دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم.

وجاء نشر القوات من اجل حماية الاندية العشرين ورئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الذين يستعدون لإجراء القرعة اليوم في الساعة السادسة مساءً.

ويأتي انتشار مكافحة الشغب بعد تصعيد جمهور الميناء الذي هدد بالحضور الى بغداد ومنع إجراء القرعة بعد قرار عدم إشراك الميناء ضمن الفرق الممتازة رغم وعود درجال.

وكان اتحاد الكرة العراقي غير مكان إجراء القرعة من مجمع المحطة في الكرادة الى فندق بابل لحصانة الفندق امنياً افضل من المكان السابق .

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