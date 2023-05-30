اتحاد الكرة يستعد لتحضيرات بطولة كأس العراق للسيدات

شفق نيوز/ عقدت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العراق المزمع انطلاقها في التاسع عشر من الشهر المقبل بحضور عضو المكتب التنفيذي رشا طالب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع شهد مناقشة جميع التفاصيل وتشكيل اللجان الخاصة بالبطولة، ووضع جميع اللمسات التي تضمن نجاح بطولة كأس العراق .

يشار إلى أن البطولة تقام للفترة من 18 ولغاية 26 من حزيران المقبل، بمشاركة عشرة أندية.