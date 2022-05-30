اتحاد الكرة يستدعي ممثلي أندية عراقية بشأن "مستحقات مالية" ويضع شروطاً

شفق نيوز / دعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، ممثلي ثلاثة أندية عراقية لبحث شكاوى مدربين ولاعبين لعدم تسديد ديونهم والتزامات العقود المبرمة بين الأطراف المتخاصمة، فيما وضع شروطاً لحضور الممثلين عن هذه الأندية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "دعا ممثل نادي القوة الجوية الرياضي مشرف الفريق الكروي أحمد خضير سبع ، للحضورِ إلى مقر الاتحاد أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب علي محسن زناد، وعلى اللاعب جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أوليات الدعوى كاملة".

كما دعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم "ممثل نادي القاسم الرياضي للحضور إلى مقر الاتحاد أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعةِ الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران بشأن الدعوى المقدمة من قبل المدرب السابق للنادي سامي بحت".

ودعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، بحسب البيان، "ممثل نادي الميناء الرياضي للحضورِ إلى مقر الاتحادِ أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران وذلك بشان دعاوى مرفوعة لعدد من اللاعبين ضد الإدارة"، مشترطاً أن "يكون الممثل ملماً بجميع حيثيات الدعوى، ويجلب معه كتاب تخويل من إدارةِ النادي".