سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يستدعي ممثلي أندية عراقية بشأن "مستحقات مالية" ويضع شروطاً

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-30T12:22:22+0000
اتحاد الكرة يستدعي ممثلي أندية عراقية بشأن "مستحقات مالية" ويضع شروطاً

شفق نيوز / دعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، ممثلي ثلاثة أندية عراقية لبحث شكاوى مدربين ولاعبين لعدم تسديد ديونهم والتزامات العقود المبرمة بين الأطراف المتخاصمة، فيما وضع شروطاً لحضور الممثلين عن هذه الأندية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "دعا ممثل نادي القوة الجوية الرياضي مشرف الفريق الكروي أحمد خضير سبع ، للحضورِ إلى مقر الاتحاد أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب علي محسن زناد، وعلى اللاعب جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أوليات الدعوى كاملة".

كما دعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم "ممثل نادي القاسم الرياضي للحضور إلى مقر الاتحاد أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعةِ الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران بشأن الدعوى المقدمة من قبل المدرب السابق للنادي سامي بحت".

ودعا الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، بحسب البيان، "ممثل نادي الميناء الرياضي للحضورِ إلى مقر الاتحادِ أمام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من حزيران وذلك بشان دعاوى مرفوعة لعدد من اللاعبين ضد الإدارة"، مشترطاً أن "يكون الممثل ملماً بجميع حيثيات الدعوى، ويجلب معه كتاب تخويل من إدارةِ النادي".

related

اتحاد الكرة ينفي تسمية مدرب للاشبال: الاختيارات ستكون من الأكاديميات

Date: 2022-01-13 10:12:29
اتحاد الكرة ينفي تسمية مدرب للاشبال: الاختيارات ستكون من الأكاديميات

اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-02-20 19:10:37
اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

اتحاد الكرة يحدد مدة أسبوعين لتشكيل لجان جديدة

Date: 2021-10-19 09:41:39
اتحاد الكرة يحدد مدة أسبوعين لتشكيل لجان جديدة

البرلمان العراقي: لا مانع قانوني او دستوري امام عدنان درجال لترأس اتحاد الكرة

Date: 2021-08-01 10:39:32
البرلمان العراقي: لا مانع قانوني او دستوري امام عدنان درجال لترأس اتحاد الكرة

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

بسبب "محمد الباقر".. العنكوشي يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى "الفيفا"

Date: 2022-05-16 13:39:44
بسبب "محمد الباقر".. العنكوشي يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى "الفيفا"

اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

Date: 2021-12-15 19:57:07
اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

استقالات جماعية تعصف باتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2022-03-28 06:12:27
استقالات جماعية تعصف باتحاد كرة القدم العراقي