اتحاد الكرة يستدعي مدرب زاخو بعد تصريحاته حول الأمن في العراق

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، استدعاء مدرب نادي زاخو، القطري طلال البلوشي، للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل، على خلفية تصريحاته المثيرة عقب مباراة فريقه أمام نادي دهوك ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة دهوك وزاخو التي جرت في الأسبوع الماضي ضمن دوري نجوم العراق، قررت لجنة الانضباط استدعاء طلال البلوشي للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 نيسان 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الاتحاد".

وكان البلوشي قد وجّه انتقادات شديدة خلال المؤتمر الصحفي، معبّراً عن صدمته من التجاوزات التي تعرض لها فريقه، قائلاً إنه "لأول مرة أشعر بفقدان الأمان في العراق"، مشيراً إلى "تعرض لاعبي وإداريي زاخو وجماهير الفريق لاعتداءات من قبل رجال الأمن".

وأضاف أن "ما حدث لا يمكن أن يُقبل في ملاعب كرة القدم"، مشيراً إلى أن "رجال الأمن مسؤولون عن حماية جميع اللاعبين والجماهير، لا عن التحيز أو استخدام العنف".

في المقابل، أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، أنها بدأت بإجراءات التحقيق مع المتورطين في أحداث الشغب، مؤكدة أنها أوقفت عدداً من الأشخاص، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتسببين، متعهدة بمحاسبتهم وفق القانون.

ودعت الشرطة، جماهير الناديين إلى "التحلي بضبط النفس، وتجنب الانجرار خلف مثيري الفتنة"، مؤكدة أن "ناديي دهوك وزاخو يتمتعان بسمعة رياضية محترمة، ويجب دعم مسيرتهما بروح رياضية مسؤولة".