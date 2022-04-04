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اتحاد الكرة يستدعي إدارة الجوية للنظر بشكاوى لاعبين ومدربين

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-04T14:05:39+0000
اتحاد الكرة يستدعي إدارة الجوية للنظر بشكاوى لاعبين ومدربين

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، استدعاء ممثل إدارة نادي القوة الجوية، إلى مقر الاتحاد، على خلفية شكوى لاعبين ومدربين.

وذكرت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستدعاء سيتم في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس المقبل، وذلك للنظر في الدعاوى المُقدمة من قبل المدربين نزار أشرف، وعبد الجبار هاشم، وصالح حميد جاسم، واللاعبين محمد قاسم ماجد، ومحمد محسن محمد".

وأضافت اللجنة أن "على ممثل نادي القوة الجوية، جلب تخويل من الإدارة ويكون مشاوراً للنادي في القضية، وكذلك على المدربين واللاعبين المذكورين آنفا جلب المُستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة مع أولياتِ الدعوة كاملة".

يشار إلى أن المدربين واللاعبين المذكورين آنفاً، قدموا شكوى ضد نادي القوة الجوية، لعدم تسديد مستحقاتهم المالية، عندما كانوا يمثلون النادي سابقاً.

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