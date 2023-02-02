اتحاد الكرة يزيل الغموض الذي يكتنف مشاركة العراق ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة ، المتحدث الرسمي أحمد الموسوي، يوم الخميس، عن سبب تردد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في مشاركته ببطولة غرب آسيا المقررة إقامتها في دولة الإمارات خلال شهر آذار/مارس المقبل .

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن تردد كاساس بشأن مشاركة المنتخب جاء بعد تلكؤ سابق للإمارات بمشاركة منتخبها واحتضانها للبطولة، موضحا أن الإمارات أكدت في بادئ الأمر مشاركة منتخبها واحتضانها للبطولة وعادت ترددت في قرارها بعدم مشاركة منتخبها، ومن ثم اصدرت قرارا اخيرا يعلن فيه المشاركة واحتضان البطولة وهذا ولد عدم استقرار رأي كاساس بشأن المشاركة .

واضاف ان السبب الثاني الذي أكده كاساس والذي سيعرقل مشاركة العراق هو ان نصف مدة اقامة البطولة سيكون ضمن ايام (الفيفا D)، و للمنتخب العراقي خلالها حق دعوة لاعبيه المحترفين، اما النصف الاخر من فترة البطولة هي خارج تلك الأيام، وهنا لابد من عودة المحترفين والتحاقهم بانديتهم ولاسيما ان بطولة غرب آسيا غير معترف بها لدى الفيفيا، ولا تستطيع المنتخبات إلزام الأندية بتفريغ لاعبيها.

كما بين الموسوي ان كاساس يرى عدم مشاركة منتخب العراق في بطولة غرب اسيا افضل للمنتخب ويفضّل معسكراً تدريبياً وتجمعاً للاعبين، وخوض مباراتين وديتين مع منتخبات قوية افضل من المشاركة ببطولة غرب آسيا.

الموسوي اشار الى ان الاتحاد سيعقد جلسة موسعة مع المدرب وكادره المساعد مطلع الأسبوع المقبل للاتفاق على مصير مشاركة المنتخب العراقي ببطولة غرب آسيا من عدمها.

ويتابع كاساس عن كثب مباريات الدوري العراقي الممتاز لاكتشاف أكبر عدد من اللاعبين الشباب لدعوتهم للمنتخب وإعدادهم بشكل جيد وتهيئتهم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم العام 2029.