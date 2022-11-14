اتحاد الكرة يرهن استئناف الدوري الممتاز بلقاء العراق وفنزويلا

شفق نيوز/ رهنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استئناف الدوري العراقي الممتاز بلقاء المنتخب العراقي وفنزويلا.

وتوقف الدوري بسبب مباريات المنتخب الودية وادامة الملاعب.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيستأنف بجولته السادسة يوم 24 من الشهر الحالي، مبينا انه في "حال عدم اقامة المباراة الودية أمام فنزويلا وديا يوم 21 من الشهر الحالي فسيستأنف الدوري يومي 21 او 22 من الشهر الحالي".

واشار الى ان "الدوري سيتوقف مرة اخرى مطلع العام المقبل استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وبشأن مباريات الكأس قال الاوسي؛ "لقد حددنا إقامتها في فترات التوقف وايام الفيفا دي وكأس الخليج كي لا تتقاطع مع مباريات الدوري العراقي الممتاز".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قال إن منتخب العراق سيلاقي نظيره الفنزويلي ودياً يوم 21 تشرين الثاني من الشهر الحالي في العاصمة بغداد أو البصرة ولم يصدر بعدها أي تأكيدات حول اللقاء.