سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يرهن استئناف الدوري الممتاز بلقاء العراق وفنزويلا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-14T09:13:54+0000
اتحاد الكرة يرهن استئناف الدوري الممتاز بلقاء العراق وفنزويلا

شفق نيوز/ رهنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استئناف الدوري العراقي الممتاز بلقاء المنتخب العراقي وفنزويلا.

وتوقف الدوري بسبب مباريات المنتخب الودية وادامة الملاعب.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيستأنف بجولته السادسة يوم 24 من الشهر الحالي، مبينا انه في "حال عدم اقامة المباراة الودية أمام فنزويلا وديا يوم 21 من الشهر الحالي فسيستأنف الدوري يومي 21 او 22 من الشهر الحالي".

واشار الى ان "الدوري سيتوقف مرة اخرى مطلع العام المقبل استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وبشأن مباريات الكأس قال الاوسي؛ "لقد حددنا إقامتها في فترات التوقف وايام الفيفا دي وكأس الخليج كي لا تتقاطع مع مباريات الدوري العراقي الممتاز".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قال إن منتخب العراق سيلاقي نظيره الفنزويلي ودياً يوم 21 تشرين الثاني من الشهر الحالي في العاصمة بغداد أو البصرة ولم يصدر بعدها أي تأكيدات حول اللقاء.

related

مدربون: مجموعة المنتخب الاولمبي صعبة وقوة استراليا لا تبعد العراق عن المنافسة

Date: 2022-02-17 11:52:08
مدربون: مجموعة المنتخب الاولمبي صعبة وقوة استراليا لا تبعد العراق عن المنافسة

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

Date: 2021-10-03 12:33:20
"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

مقترح عراقي انكليزي لإقامة مباراة ودية بين رواد العراق وانكلترا بكرة القدم

Date: 2021-04-14 17:22:50
مقترح عراقي انكليزي لإقامة مباراة ودية بين رواد العراق وانكلترا بكرة القدم

ثلاثة انتصارات وتعادلان وكربلاء يتصدر المجموعة الثانية في الدوري العراقي للدرجة الاولى

Date: 2022-03-06 14:57:53
ثلاثة انتصارات وتعادلان وكربلاء يتصدر المجموعة الثانية في الدوري العراقي للدرجة الاولى

للمرة الثانية تواليا.. العراق ببناء الأجسام بطلاً لآسيا

Date: 2022-09-05 17:30:55
للمرة الثانية تواليا.. العراق ببناء الأجسام بطلاً لآسيا

ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2021-02-23 13:34:50
ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

المنتخب النسوي لكرة الصالات يدك استقلال سار الإيراني بسداسية

Date: 2022-06-03 10:14:20
المنتخب النسوي لكرة الصالات يدك استقلال سار الإيراني بسداسية