اتحاد الكرة يرفع عدد الأندية بالدوري الممتاز إلى 24 نادياً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، عن موافقته لصعود أندية: الصناعة، والصناعات الكهربائية، والصوفية، والشرقاط؛ ليصبح الدوري الممتاز في الموسم المقبل مكوَّنًا من 24 فريقاً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، ستقسم الفرق الـ24 في الموسم الكروي المقبل إلى مجموعتين، وذلك بعد موافقة جميع الأندية على الاقتراح.

هذا ورفعت لجنة المسابقات، توصية بإقامة مسابقة الدوري الممتاز المقبل من 24 فريقا على مجموعتين.

وحدد الاتحاد العراقي، موعد انطلاق الدوري الممتاز يوم 20 أيلول من العام الحالي، وينتهي يوم 25 من شهر حزيران عام 2026.